Лента

Сергей Скакун
Сергей Скакун
Сегодня 16:51373

На Сумщине будут судить наркомана, который пытался подкупить полицейского

В Сумской области будут судить мужчину за хранение 2,3 кг наркотического средства «каннабис» и попытку подкупа полицейского.

Кролевецким отделом Конотопской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины, который пытался подкупить следователя полиции во избежание строгого наказания за хранение наркотиков.

По данным следствия, местный житель был разоблачен на хранении 2,3 кг наркотического средства «каннабис», было возбуждено уголовное производство. За смену его квалификации на более мягкую мужчина предложил следователю неправомерную выгоду. Об указанном факте правоохранитель сообщил сотрудникам внутренней безопасности и прокуратуре. Следовательно, все дальнейшие действия происходили в рамках уголовного производства.

10 ноября 2021 года местный житель, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, передал правоохранителю 5 тыс. грн.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) УК Украины.

Противоправная деятельность личности разоблачена Департаментом внутренней безопасности Нацполиции совместно со Следственным отделом Конотопского районного отдела полиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Право Взятка полицейскому Наркотики
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

В исправительном центре на Сумщине полиция обнаружила наркотики
08.01.2022 11:11

В исправительном центре на Сумщине полиция обнаружила наркотики

В Конотопе полиция разоблачила мужчину, хранящего наркотические средства....

Сумчанин дома выращивал коноплю элитных сортов
07.01.2022 13:18

Сумчанин дома выращивал коноплю элитных сортов

В Сумах полицейские разоблачили мужчину в выращивании наркосодержащих растений и хранении наркотических средств....

На Сумщине пьяный водитель предлагал полицейским взятку
06.01.2022 15:24

На Сумщине пьяный водитель предлагал полицейским взятку

Правоохранители задокументировали факт предложения неправомерной выгоды и открыли уголовное производство....

Сумские патрульные обнаруживают вещества, похожие на наркотические
06.01.2022 14:46

Сумские патрульные обнаруживают вещества, похожие на наркотические

В Сумах во время несения службы патрульные полицейские пресекли несколько случаев незаконного оборота наркотических веществ....

В Конотопе пьяный водитель пытался подкупить копов
05.01.2022 08:53

В Конотопе пьяный водитель пытался подкупить копов

Чтобы избежать административной ответственности, конотопчанин предложил правоохранителям «взятку»....

Новости

На Сумщине за воскресенье 102 новых случая COVID-19
Сегодня 08:50
У Сумському Національному театрі ім. Щепкіна – нові концертні прем’єри
Сегодня 17:56
У краєзнавчому музеї відкрили виставку до дня заснування Сумщини
Сегодня 17:30
В Сумах за выходные произошло 19 ДТП
Сегодня 17:08
На Сумщине спасатели помогли медработникам попасть к больной и транспортировать ее в больницу
Сегодня 16:57
На Сумщине будут судить наркомана, который пытался подкупить полицейского
Сегодня 16:51
В Сумах прогнозируют похолодание
Сегодня 16:15
В Конотопе полицейские поймали автоугонщика из Ровно
Сегодня 16:12
На Сумщине меньше половины жителей вакцинировалось против COVID-19
Сегодня 15:45
В Шостке пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажке
Сегодня 15:43
Госэкоинспекция проверила наибольших загрязнителей водных объектов Сумщины
Сегодня 15:38
В Сумах сбили женщину на переходе (видео)
Сегодня 15:21
view counter
view counter

Статьи

До уваги жителів Сумщини: як уникнути переохолодження
Сегодня 15:09
Где недорого провести новогодние праздники
Сегодня 12:36
"Налог на огород" - кого коснется
Вчера 18:50
Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие
05.01.2022 18:52
Суд по загрязнению земли медотходами в Сумах перенесли
05.01.2022 17:43
Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.45; 13.30
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.10
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Кино Планета Кіно
16.15
355 (Саймон Кінберг, 2022)
355 (Саймон Кінберг, 2022)
Кино Планета Кіно
14.20; 19.30; 21.30
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.