На Сумщине будут судить наркомана, который пытался подкупить полицейского В Сумской области будут судить мужчину за хранение 2,3 кг наркотического средства «каннабис» и попытку подкупа полицейского.

Кролевецким отделом Конотопской окружной прокуратуры утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении 40-летнего мужчины, который пытался подкупить следователя полиции во избежание строгого наказания за хранение наркотиков.

По данным следствия, местный житель был разоблачен на хранении 2,3 кг наркотического средства «каннабис», было возбуждено уголовное производство. За смену его квалификации на более мягкую мужчина предложил следователю неправомерную выгоду. Об указанном факте правоохранитель сообщил сотрудникам внутренней безопасности и прокуратуре. Следовательно, все дальнейшие действия происходили в рамках уголовного производства.

10 ноября 2021 года местный житель, несмотря на предупреждение об уголовной ответственности, передал правоохранителю 5 тыс. грн.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 3 ст. 369 (предоставление неправомерной выгоды должностному лицу), ч. 2 ст. 309 (незаконное хранение наркотических средств без цели сбыта) УК Украины.

Противоправная деятельность личности разоблачена Департаментом внутренней безопасности Нацполиции совместно со Следственным отделом Конотопского районного отдела полиции в Сумской области под процессуальным руководством прокуратуры.

Примечание: согласно ст. 62 Конституции Украины лицо считается невиновным в совершении преступления и не может быть подвергнуто уголовному наказанию, пока его вина не будет доказана в законном порядке и установлена обвинительным приговором суда, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.