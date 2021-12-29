В Сумах прогнозируют похолодание Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что во вторник, 11 января, в Сумах ожидаются мороз и гололедица.

В течение суток будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м/с. Столбики термометров будут показывать в течение суток 6–8°С мороза.