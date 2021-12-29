В Сумах прогнозируют похолодание

В течение суток будет облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах гололедица. Ветер северный 7-12 м/с. Столбики термометров будут показывать в течение суток 6–8°С мороза.
В начале новой недели в Сумской области ожидается прекращение осадков и снижение температуры воздуха....
Сумской областной центр по гидрометеорологии рассказал о погоде в праздничные дни 7 - 9 января по области....
До конца рабочей недели в Сумской области погоду будет определять циклон....
В связи с выходом активного циклона 3 декабря по Сумской области и Сумы ожидаются сложные погодные условия....
В ближайшие дни на Сумщине сохранится неустойчивая, более теплая обычная погода....