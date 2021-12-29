В Сумах сбили женщину на переходе (видео)

На место происшествия сразу прибыли патрульные полицейские.
На месте происшествия инспекторы предварительно выяснили, что 20-летний водитель автомобиля KIA Cerato, не соблюдая безопасную скорость, не предоставил преимущества в движении и допустил наезд на пешехода, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП 24-летняя женщина получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу для оказания необходимой помощи.
Для установления обстоятельств происшествия инспектор вызвали следственно-оперативную группу Сумского районного управления полиции.
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