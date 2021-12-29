На Сумщине 23,7% ковидных коек заняты больными

Сейчас занято 477 коек (405 коек – больными и 72 – с подозрением. Процент загрузки коек – 23,7%, коек интенсивной терапии – 104, занято больными – 46.
По состоянию на сегодняшний день обеспечено кислородом 1951 койка в учреждениях здравоохранения (96,78%) (из них 1042 койки – централизованная подача кислорода, 909 коек – через кислородные концентраторы). Количество свободных коек, снабженных подачей кислорода –1474 (75,5%).
По данным Государственного учреждения «Сумский областной центр контроля и профилактики заболеваний Минздрава Украины» по состоянию на 10 января в области зафиксирован 132 431 официально подтвержденный случай заболеваний коронавирусной инфекцией, из них у детей – 7 104. За последние сутки подтверждена лабораторно коронавирусная инфекция, в том числе у детей. Выздоровело – 126 806 человек.
По состоянию на сегодняшний день активных больных – 2 764 человека, из них 477 – лечится в стационаре, 336 – в тяжелом состоянии (70,4%), из них 26 – на аппарате ИВЛ, у 141 – состояние средней тяжести (29,6%), 2287 – на амбулаторном лечении (82,7%).
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