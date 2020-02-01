Стартовал чемпионат Сумщины по хоккею

На первом этапе они выяснят отношения в 3 группах (в каждой – по 4 команды). По 2 лучших, а также еще два из занявших 3-е места продолжат борьбу в плей-офф (четверть- и полуфинал, матч за 3 место и финал).
В матче первого тура в Сумах (здесь играют команды группы «Центр») испытание устроила погода. По ходу матча несколько раз срывался снег, так что пришлось и хоккеистам включаться в работу и помогать чистить площадку вручную, потому что техника подвела.
Судьба матча между принципиальным соперниками ХК «Сумы» и «Сумскими воронами» была решена практически уже в первом тайме, когда за первые две минуты горожане забросили 2 шайбы, а на перерыв ушли, ведя в счете –4:1. Итог противостояния – 8:3 в их пользу. В другом матче группы серебряный призер белопольский «Лидер» дома уступил «Сумским бобрам»0:3.
В группе «Север» действующие чемпионы области ХК «Шостка» на своей площадке разгромили горожан Кролевца 14:0. Напряженным было противостояние в Конотопе местных хоккеистов с ХК «Дружба». Основное время – 2:2, по буллитам минимально победили хозяева.
В группе «Юг» с поражения начали выступление ХК «Ромны», проигравшие хоккеистам села Коровинцы 1:2. Матч «Сумы-04» и «Ахтырканефтегаз» соперники сыграют во вторник.
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