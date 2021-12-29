У Сумському Національному театрі ім. Щепкіна – нові концертні прем’єри Від теплої проникливої лірики до потужного громадянського звучання – так можна визначити широкий діапазон концертної програми заслуженого артиста України Леоніда Матвієнка, яка була представлена напередодні Різдвяних свят у Концертній залі імені А.Кірноза Сумського Національного академічного театру імені М.С.Щепкіна.

Зірку національної сцени радо зустрічали численні шанувальники, щедро даруючи букети квітів і щирі оплески. Як завжди, Леонід Матвієнко виправдав найкращі очікування прихильників свого таланту, виконавши з великою майстерністю твори української та зарубіжної пісенної класики. Серед них - «Мамина черешня», «Два кольори», «Тополі», «Мамина любов», «Місто моє», «Де ти тепер» та багато інших. Особливого забарвлення концерту надали виступи народної артистки України Євгенії Серебрякової та заслуженої артистки України Тетяни Ластовецької, які стали доречним жіночим обрамленням неповторної голосової палітри майстра, повідомляє сайт облради.