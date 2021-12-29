На Сумщине спасатели помогли медработникам попасть к больной и транспортировать ее в больницу 9 января в 16:50 отделение 25-го государственного пожарно-спасательного поста из пгт Хотень привлекалось для оказания помощи в с. Малая Корчаковка Сумского района.

От медработников поступила информация о необходимости буксировки автомобиля «скорой», направлявшейся по вызову.

Преодолев расстояние почти в 10 км спасатели прибыли на место, где находился медицинский спецавтомобиль. Помогли высвободить транспортное средство и еще 300 м сопровождали его до адреса, где бригада «скорой» забрала пожилую женщину. По предварительной информации медработников, у больной было подозрение на инсульт.

После этого пожарной автоцистерной повышенной проходимости ЗИЛ-131 работники Службы спасения отбуксировали автомобиль экстренной медицинской помощи по крутому и обмерзшему подъему в ту часть села, откуда спецавтомобиль смог самостоятельно продолжить движение.

Спасатели до трассы сопровождали «скорую», которая доставила больную в лечебное учреждение областного центра.

Всего для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.