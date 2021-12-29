В Шостке пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажке

О пожаре сообщили жители, почувствовавшие резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что огнем охвачен мусор на площади до 1 кв. м. Образовалось сильное задымление, поэтому спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания. В 10:27 возгорание локализовали, а в 10:31 полностью ликвидировали.
Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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