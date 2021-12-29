В Шостке пожарные ликвидировали возгорание в многоэтажке 9 января в 10:15 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о возгорании в подвале 9-этажного жилого дома по ул. Онуприенко в г. Шостка.

О пожаре сообщили жители, почувствовавшие резкий запах дыма на лестничной клетке. На место происшествия был направлен дежурный караул 7-й государственной пожарно-спасательной части. По прибытию было установлено, что огнем охвачен мусор на площади до 1 кв. м. Образовалось сильное задымление, поэтому спасатели работали в аппаратах для защиты органов дыхания. В 10:27 возгорание локализовали, а в 10:31 полностью ликвидировали.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники и 9 человек личного состава от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.