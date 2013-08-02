Сегодня Сумской области 83 года

Область с центром в г. Сумы образована 10 января 1939 года Указом Президиума Верховного совета СССР путём выделения из Харьковской области.
В состав Сумской области вошли 12 районов Харьковской области (Белопольский, Великописаревский, Грунский, Краснопольский, Лебединский, Миропольский, Ахтырский, Сумской, Тростянецкий, Ульяновский, Хотинский, Штеповский), 17 районов Черниговской области (Буринский, Глинский, Глуховский , Кролевецкий, Недригайловский, Путивльский, Роменский, Середино-Будский, Смеловский, Талалаевский, Хильчицкий, Красный, Шалыгинский, Шосткинский, Ямпольский) и 2 района Полтавской области (Липоводолинский, Синовский).
На сегодня на территории Сумщины числится 1 068 247 человек. После децентрализации область имеет 5 районов и 1490 населенных пунктов в 51 территориальной громаде.
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