От начала года на Сумщине на пожарах погибли 3 человека За период с 1 по 10 января 2022 года на территории области зарегистрировано 1377 опасных события. На пожарах погибли 3 человека. Огнем уничтожено и повреждено 16 зданий, 6 единиц техники.

Пожарно-спасательными подразделениями Сумщины осуществлен 81 оперативный выезд. Во время ликвидации пожаров спасено 29 зданий, 4 единицы техники, материальных ценностей на общую сумму более 3,5 млн. грн.

Для предупреждения возникновения опасных событий, гибели и травмирования людей,

спасатели предостерегают граждан о соблюдении требований безопасной жизнедеятельности: «Будьте осторожны в обращении с огнем, соблюдайте правила пожарной безопасности при использовании обогревательные и электрические приборы. При нахождении вблизи водоемов не забывайте об основные требования безопасного поведения на водных объектах зимой, не разрешайте детям выходить на лед и резвиться на водоемах. Во избежание несчастных случаев во время использования пиротехнических изделий, лучше вообще откажитесь от таких опасных «забав».

Помните, только ответственное отношение к основным требованиям безопасности поможет Вам и вашим близким избежать опасных ситуаций!»

Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области