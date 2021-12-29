На Путивльщине спасатели ликвидировали возгорание жилого дома 9 января в 07:33 в Службу спасения 101 поступило сообщение о возгорании в жилом доме по ул. Федора Опадчего в с. Ротивка на Путивльщине.

О пожаре сообщили соседи, увидевшие дым из-под кровли. На место происшествия было направлено отделение очередного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части и местные пожарные команды с. Кочерги и с. Вьязенка.

К моменту прибытия, огонь охватил перекрытие на площади 4 кв. м, кровлю на площади 30 кв. м и стены на площади до 6 кв. м. Образовалась угроза распространения огня на весь жилой дом.

В 08:19 возгорание локализовали, а в 09:10 полностью ликвидировали.

Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 2 автомобиля и 3 работника местных пожарных команд с. Кочерги и с. Вязенка, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.