На Путивльщине спасатели ликвидировали возгорание жилого дома

О пожаре сообщили соседи, увидевшие дым из-под кровли. На место происшествия было направлено отделение очередного караула 16-й государственной пожарно-спасательной части и местные пожарные команды с. Кочерги и с. Вьязенка.
К моменту прибытия, огонь охватил перекрытие на площади 4 кв. м, кровлю на площади 30 кв. м и стены на площади до 6 кв. м. Образовалась угроза распространения огня на весь жилой дом.
В 08:19 возгорание локализовали, а в 09:10 полностью ликвидировали.
Всего на тушение была привлечена 1 единица специальной техники и 5 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям и 2 автомобиля и 3 работника местных пожарных команд с. Кочерги и с. Вязенка, сообщает Главное управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.
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