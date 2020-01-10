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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:24575

Опасный перекресток в Сумах оснастят «лежачими полицейскими»

Во время аппаратного совещания в Сумской мэрии 10 января рассмотрели два вопроса, касающиеся безопасного передвижения сумчан через проезжие части.

Так, по словам директора департамента инфраструктуры города Александра Журбы, структурное подразделение уже согласовало с патрульной полицией возможность обустройства нерегулируемого пешеходного перехода на ул. Линейной, напротив дома №18. Сейчас прорабатывается вопрос разработки организации дорожного движения. После разработки ОДР, согласования в полиции и появления благоприятных погодных условий данные работы будут выполнены.

Что же касается просьбы горожан установить возле школы №15 светофор – для большей безопасности детей, то здесь ситуация сложнее. Напомним, 23 декабря на перекрестке ул. Черновола и Пушкина 55-летний водитель Renault Logan сбил 11-летнего мальчика, который переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. Потому сумчане потребовали установить здесь светофор с возможностью включения по требованию «зеленого» для пешеходов.

Однако мэр Сум Александр Лысенко заявил: «Мы уже обсудили данный вопрос с директором КП «Дорремстрой» и патрульной полицией. Они посчитали расстояние от ул. Ильинской до Пушкина и от Пушкина до Первомайской – до мест, где уже есть светофоры. Установка между этими светофорами еще одного приведет к дерегуляции плана движения по данным улицам. Потому решили установить здесь лежачих полицейских», сообщает Ваш шанс.

Общество Лежачий полицейский Перекресток
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