Сумская область уже в «оранжевой» зоне По состоянию на 10 января две области Украины находятся на оранжевом уровне эпидемической опасности из-за эпидемии Covid-19, хотя 3 января во всех областях Украины был "желтый" уровень.

По данным Министерства охраны здоровья Украины, в Сумской и Херсонской областях по состоянию на 10 января установлен оранжевый уровень эпиднебезопасности, остальные области остаются в желтой зоне. В Сумской области 9 января коэффициент обнаружения случаев инфицирования несколько превысил пороговое значение – 21%