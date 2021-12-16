Сумская область уже в «оранжевой» зоне

По данным Министерства охраны здоровья Украины, в Сумской и Херсонской областях по состоянию на 10 января установлен оранжевый уровень эпиднебезопасности, остальные области остаются в желтой зоне.
В Сумской области 9 января коэффициент обнаружения случаев инфицирования несколько превысил пороговое значение – 21%
На прошлой неделе мобильные группы продолжали осуществлять контроль за соблюдением требований действующего законодательства Украины о введении карантинных мероприятий на объектах,...
С 23 декабря Сумщина вышла из «красной зоны эпидопасноcти....
Во время внеочередного заседания Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций было принято решение отменить красный уровень эпидопасности...
На Сумщине превышен всего один индикатор определения уровней эпидемической опасности в соответствии с постановлением КМУ от 9 декабря 2020 г....
Министр здравоохранения Виктор Ляшко на брифинге отметил, что Киевская, Житомирская, Сумская и Черкасская области могут вскоре выйти из "красной" зоны...