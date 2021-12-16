В Сумах мобильные группы следили за соблюдением карантинных норм На прошлой неделе мобильные группы продолжали осуществлять контроль за соблюдением требований действующего законодательства Украины о введении карантинных мероприятий на объектах, расположенных на территории населенных пунктов Сумской городской территориальной громады.

Как сообщил во время еженедельного аппаратного совещания начальник отдела по вопросам взаимодействия с правоохранительными органами и оборонной работы Станислав Кононенко, с 24 декабря по 5 января мобильными группами была проведена проверка 245 объектов хозяйствования.

За грубое нарушение карантинных мер (игнорирование маскового режима, несоблюдение введенных карантинных норм и правил) мобильными группами, а также патрулями полиции во время дежурства было составлено три акта проверки, четыре протокола по статье 42 КУоАП и 102 протокола – по статье 44-3 КУоАП.

Кроме этого, для усиления контроля соблюдения требований действующего законодательства относительно выполнения противоэпидемических норм, на территории общины осуществляли дежурство 42 военнослужащего воинской части 3051 Национальной гвардии Украины. Совместно с сотрудниками полиции было составлено восемь протоколов по статье 44-3 КУоАП.

По информации начальника отдела торговли, быта и защиты прав потребителей Олега Дубицкого, в течение прошлой недели продолжалась работа по соблюдению карантинных требований на предприятиях торговли, заведениях ресторанного хозяйства. Обследованы предприятия, расположенные по ул. Шевченка, ул. Засумская и ул. Металлургов. Специалистами Сумского управления ГУ Госпотребслужбы в Сумской области за нарушение карантинных требований составлено четыре протокола по статье 42 КУоАП.

По словам начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг Сергея Яковенко, в понедельник, 3 января, проведена контрольная проверка требований соблюдения требований карантинных ограничений на базе ЧП «Компол» – перевозчику предоставлены рекомендации по усилению контроля за перевозкой пассажиров в защитных масках и проведение дезинфекции рабочей зоны не реже трех раз в день.

В среду, 29 декабря, во исполнение поручения городского головы Александра Ллысенко вместе с руководителем предприятия ООО «Сумипастранс» проведена проверка санитарного состояния салонов автобусов и наличия рекламных наклеек. Также, был обследован транспорт на конечной остановке «Областная детская больница» – проверены автобусы на маршрутах № 1, № 5, № 17А, № 19, № 55. Во время проверки с водителями и пассажирами проводилась разъяснительная работа по обязательному ношению масок и соблюдению социальной дистанции.

В свою очередь мэр обратил внимание начальника отдела транспорта, связи и телекоммуникационных услуг на усиление контроля соблюдения перевозчиками графика движения автобусов.