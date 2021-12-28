В Сумах на 52% выросло количество больных коронавирусом

- На сегодняшнее утро в городских ковидных стационарах находится 127 пациентов (87 взрослых и 40 детей), - уточнила она. – У 12 детей – подтвержденный диагноз. Из общего количества взрослых, которые госпитализированы в стационары, 74 % – не вакцинированы от COVID-19. Среди получающих кислородную поддержку – 82% непривитых, а среди нуждающихся в интенсивной терапии и вентиляции легких – все 100%. Это говорит о том, что вакцинация действует и привитые от ковида легче переносят заболевание. В городских больницах достаточное количество свободных коек для лечения COVID-19, все они обеспечены кислородом.
В медучреждениях областного подчинения проходят лечение 58 сумчан, из них 8 человек – в реанимации, все подключены к аппаратам ИВЛ.
За минувшие сутки в Сумах выявлено 90 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией, 23 пациента выздоровело. К счастью, обошлось без летальных случаев, пишет Ваш шанс.
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