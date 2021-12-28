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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 08:50839

На Сумщине за воскресенье 102 новых случая COVID-19

В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 102 человек.

COVID-19 подтвердили у 102 человек (Роменский р-н – 3, Сумский р-н – 96, Шосткинский р-н – 3)

По состоянию на 10 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 132431 случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2861 летальный исход, за минувшие сутки – 1 (Сумский р-н – 1).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 126806 человек, из них за минувшие сутки – 49 (Ахтырский р-н –1, Сумский р-н – 48).

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Общество Коронавирус
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