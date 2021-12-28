В Конотопе оперативно потушили Mercedes 8 января в 10:08, на линию экстренного вызова 101, поступило сообщение о возгорании автомобиля Mercedes Vito по ул. Толстого в г. Конотоп.

По словам водителя, возгорание произошло, когда мужчина попытался завести транспортное средство.

На место происшествия направили очередной караул 15-й государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия огонь охватил приборную панель и салон автомобиля. В 10:17 пожар локализовали и не допустили распространение огня на весь автомобиль, в 10:20 – ликвидировали.

Допустимая причина пожара – короткое замыкание электросети автомобиля.

Всего на тушение привлекались 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.