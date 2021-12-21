В Сумах для помощи медикам привлекались спасатели (ВИДЕО)

На место происшествия было направлено отделение очередного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.
По прибытию было установлено, что в квартире на первом этаже, многоэтажного жилого
дома находится женщина, которую работники скорой самостоятельно не могут доставить в медицинскую автомобиля. С помощью специальных ношей, под наблюдением медиков, спасатели транспортировали пациентку в карету «скорой» для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение.
Всего к оказанию помощи было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица специальной
техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
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