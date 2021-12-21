В Сумах для помощи медикам привлекались спасатели (ВИДЕО) 9 января в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости предоставления помощи по ул. Г. Крут в г. Сумы.

На место происшествия было направлено отделение очередного караула 2-й государственной пожарно-спасательной части.

По прибытию было установлено, что в квартире на первом этаже, многоэтажного жилого

дома находится женщина, которую работники скорой самостоятельно не могут доставить в медицинскую автомобиля. С помощью специальных ношей, под наблюдением медиков, спасатели транспортировали пациентку в карету «скорой» для дальнейшей госпитализации в медицинское учреждение.

Всего к оказанию помощи было привлечено 3 человека личного состава и 1 единица специальной

техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.