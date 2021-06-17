"Укрзалізниця" по-тихому стала брать деньги за распечатку билетов в кассах За распечатку электронных билетов "Укрзалізниця" ввела плату. Сделать это можно в любой кассе на любом вокзале Украины за 12 грн.

Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Александр Рудоманов. Также он опубликовал фотографию уже распечатанного электронного билета, пишет t.ks.ua.

"А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах "Укрзалізниці" теперь нужно платить 12 гривен? Эта услуга была введена в середине декабря", – рассказал он.

Отметим, что общая стоимость услуги формируется на основе двух показателей.

В частности:

● 10 грн стоит сама распечатка;

● 2 грн – НДС.

В "Укрзалізниці" информацию подтвердили, однако об этом нигде не упоминается

В справочной службе "Укрзалізниці" подтвердили информацию Рудоманова. Там рассказали, что обменять электронный билет на бумажный можно в любой кассе на любом вокзале Украины. Также в справочной подтвердили стоимость услуги в 12 грн.

В то же время отметим: в правилах онлайн-заказа билетов не упоминается о возможности распечатать проездной документ на специальном бланке. В справке для пассажиров указано лишь то, что печатать билет в кассе не нужно.

То же касается и документов на перевозку багажа. Там эта информация также отсутствует.