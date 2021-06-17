"Укрзалізниця" по-тихому стала брать деньги за распечатку билетов в кассах

Об этом у себя в Facebook сообщил журналист Александр Рудоманов. Также он опубликовал фотографию уже распечатанного электронного билета, пишет t.ks.ua.
"А вы знаете, что за обмен электронного билета на бумажный в кассах "Укрзалізниці" теперь нужно платить 12 гривен? Эта услуга была введена в середине декабря", – рассказал он.
Отметим, что общая стоимость услуги формируется на основе двух показателей.
В частности:
● 10 грн стоит сама распечатка;
● 2 грн – НДС.
В "Укрзалізниці" информацию подтвердили, однако об этом нигде не упоминается
В справочной службе "Укрзалізниці" подтвердили информацию Рудоманова. Там рассказали, что обменять электронный билет на бумажный можно в любой кассе на любом вокзале Украины. Также в справочной подтвердили стоимость услуги в 12 грн.
В то же время отметим: в правилах онлайн-заказа билетов не упоминается о возможности распечатать проездной документ на специальном бланке. В справке для пассажиров указано лишь то, что печатать билет в кассе не нужно.
То же касается и документов на перевозку багажа. Там эта информация также отсутствует.
В декабре 2018 года на переезде 157 км один из поездов «Укрзалізниці» совершил наезд на 26-летнего мужчину....
Компания "Укрзалізниця" уменьшила количество мест в поездах, которые бронировались для нужд железнодорожников....
Конотопской окружной прокуратурой утвержден и 17 августа направлен в суд обвинительный акт в отношении руководителя структурного подразделения «Конотопское территориальное управление»...
Об этом в Фейсбуке написал транспортный эксперт из Конотопа Дмитрий Власенко....
С 25 июня «Укрзалізниця» назначает региональный поезд 897/898 Конотоп-Фастов / Винница....