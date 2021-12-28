На Сумщине полицейские устанавливают водителя, который сбил пешехода и скрылся По данному факту следователи Роменского районного отдела полиции открыли уголовное производство и проводят первоочередные следственные действия.

Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 18:50 в с.Гудымы Роменского района. Как предварительно установили сотрудники полиции, неизвестный водитель автомобиля вероятной марки "ВАЗ" темного цвета совершил наезд на 34-летнего пешехода. В результате ДТП мужчина получил телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 286 "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами" Уголовного кодекса Украины и проводят дальнейшую проверку.

"Уважаемые граждане, если кто-то стал свидетелем данного ДТП или если кому-то известна любая информация о скрывшемся с места происшествия случившемся, просьба сообщить об этом в Роменский районный отдел полиции или на линию 102 ” - комментирует Александр Каливод, временно исполняющий обязанность начальника Роменского районного отдела полиции.