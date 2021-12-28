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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:10411

Спортсмен з Ямпільщини має шанс поїхати на Олімпіаду у Пекін

Про перспективи вихованця Ямпільської районної дитячо-юнацької спортивної школи Дениса Насико потрапити до олімпійської збірної України з біатлону заявив тренер резервної збірної Микола Зоц.

Журналісти спитали фахівця, кого з спортсменів резервної команди він бачить учасником Олімпіади і Зоц відповів, що на місце в олімпійській збірній заслуговує саме Денис Насико.

– На даний момент не можу точно сказати. Я не керую цим процесом, а лише допомагаю. Але я не прихильник того, щоб сьогодні зателефонували ввечері, а завтра вже треба їхати. До цього слід готувати спортсмена. Але особисто бачу Насико в олімпійській команді. Це лише моє суб’єктивне бачення, а вирішувати, звісно, Санітре, – сказав Зоц.

Цього сезону Денис Насико у спринті на першому етапі Кубка світу в Естерсунді показав 106-й результат, в індивідуальній гонці – 41-й. Олімпіада у Пекіні пройде з 4 до 20 лютого.

Джерело: yampil.info

Спорт Биатлон Денис Насыко Олимпиада
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