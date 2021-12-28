На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 117 человек COVID-19 подтвердили у 117 человек (Ахтырский р-н – 21, Сумский р-н – 96).

По состоянию на 9 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 132329 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2860 летальных исходов, за минувшие сутки – 4 (Ахтырский р-н – 1, Сумский р-н – 3).

Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 126757 человек, из них за минувшие сутки – 50 (Сумский р-н – 50).