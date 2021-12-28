На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 117 человек

По состоянию на 9 января 2022 года за все время пандемии в Сумской области было зафиксировано 132329 случай заболевания коронавирусной инфекцией. Из них 2860 летальных исходов, за минувшие сутки – 4 (Ахтырский р-н – 1, Сумский р-н – 3).
Сейчас от COVID-19 в Сумской области поправилось 126757 человек, из них за минувшие сутки – 50 (Сумский р-н – 50).
По состоянию на утро 8 января в Украине, выявлено уже 3 699 663 случая коронавируса, из них 3195 – за...
COVID-19 подтвердили у 185 человек (Конотопский р-н – 19, Ахтырский р-н – 17, Роменский р-н – 12, Сумский р-н –...
ВОЗ зафиксировала рекордное количество инфицированных COVID-19 с начала пандемии
COVID-19....
В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 7 января COVID-19 заболели 7177 человек, умерло 192 пациента....
В Сумской области за минувшие сутки COVID-19 подтвердили у 379 человек...