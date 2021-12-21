На Сумщине спасатели помогли отбуксировать «скорую», которая ехала на вызов

От медработников поступила информация о том, что на въезде в с. Василивщина, Белопольская ОТГ застряла карета «скорой», которая направлялась в данное село на вызов.
Преодолев расстояние более 15 км спасатели прибыли на место, где находился автомобиль экстренной медицинской помощи. В это время уже вернулся медработник, который пешком посетил больного. Госпитализация не пригодилась.
С помощью пожарной автоцистерны повышенной проходимости ЗИЛ-131 карету скорой тросом отбуксировали на участок дороги, откуда медтранспорт смог самостоятельно вернуться в медицинское учреждение.
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