На Сумщине спасатели помогли отбуксировать «скорую», которая ехала на вызов 7 января в 21:22 отделение 6-й государственной пожарно-спасательной части из г. Белополье привлекалось для оказания помощи.

От медработников поступила информация о том, что на въезде в с. Василивщина, Белопольская ОТГ застряла карета «скорой», которая направлялась в данное село на вызов.

Преодолев расстояние более 15 км спасатели прибыли на место, где находился автомобиль экстренной медицинской помощи. В это время уже вернулся медработник, который пешком посетил больного. Госпитализация не пригодилась.

С помощью пожарной автоцистерны повышенной проходимости ЗИЛ-131 карету скорой тросом отбуксировали на участок дороги, откуда медтранспорт смог самостоятельно вернуться в медицинское учреждение.

Всего для оказания помощи привлекались 3 человека личного состава и 1 единица техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.