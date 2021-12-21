Роменские спасатели помогли "скорой" 7 января в 15:36 отделение 19-й государственной пожарно-спасательной части г. Ромны привлекалось для оказания помощи медработникам.

По предварительным данным, в частном одноэтажном жилом доме по 2-му переул. Гагарина находился пожилой мужчина, нуждавшийся в помощи. Входную дверь он не открывал и на телефонные звонки не отвечал.

По прибытии на вызов было установлено, что на месте находятся сотрудники полиции и экстренной медицинской помощи, соседи и близкие мужчины. Спасатели через окно попали в дом, где в комнате на полу обнаружили хозяина. Работники «скорой» оказали мужчине необходимую помощь. После чего на носилках спасатели транспортировали его в медицинский транспорт, который доставил мужчину в больницу.