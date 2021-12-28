На Ахтырщине спасали водителя из покареженного авто

От медработников поступила информация, что в с. Пологи, Ахтырского района, автомобиль Skoda «Fabia» съехал в кювет.
По прибытию на место вызова спасатели помогли изъять водителя из изуродованной легковушки и на носилках транспортировать его в карету экстренной медицинской помощи, которая доставила его в больницу.
Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Вчера, около 8.15, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Первомайской в Сумах....
6 января в г. Сумы спасатели вместе с работниками городской патрульной полиции, а также представителями центральных и областных телеканалов провели...
3 января, около 19 часов, патрульные получили сообщение о ДТП на улице Металлургов....
3 января примерно в 3:40 утра произошло дорожно-транспортное происшествие возле села Коцупиевка Роменского района....
1 января, около 5 часов утра, экипаж патрульных получил сообщение о ДТП на улице Герасима Кондратьева....