На Ахтырщине спасали водителя из покареженного авто 7 января в 02:08 отделение 22-й государственной пожарно-спасательной части из г. Ахтырка привлекалось для оказания помощи водителю, пострадавшему во время ДТП.

От медработников поступила информация, что в с. Пологи, Ахтырского района, автомобиль Skoda «Fabia» съехал в кювет.

По прибытию на место вызова спасатели помогли изъять водителя из изуродованной легковушки и на носилках транспортировать его в карету экстренной медицинской помощи, которая доставила его в больницу.

Всего для оказания помощи привлекалось 4 человека личного состава и 1 единица техники от Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.