Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 11:2965

Для учасників тестування з Сумської області вартість пробного ЗНО буде найнижчою

Регіональні центри оцінювання якості освіти визначили вартість участі в пробному зовнішньому оцінюванні.

Найменшу вартість за складання пробного ЗНО у 2022 році пропонує Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти, що обслуговує мешканців Харківської, Полтавської та Сумської областей. Учасники тестування з цих регіонів матимуть можливість скласти один пробний тест за 213 грн, повідомляє osvita.ua.

Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні вже розпочалася і триватиме до 22 січня 2022 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

У 2022 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 березня. Кожен з учасників матиме можливість скласти один тест у кожний з тестових днів.

Оприлюднення результатів пробного тестування з української мови, української мови та літератури відбудеться 25 березня, з усіх інших предметів – 1 квітня 2022 року.

Для визначення результатів пробного ЗНО учасникам потрібно внести свої відповіді на завдання тестів до спеціального сервісу.

Учасники пробного зовнішнього оцінювання з української мови, української мови та літератури мають внести свої відповіді протягом 19–21 березня, учасники пробного ЗНО з усіх інших предметів мають внести свої відповіді протягом 26–28 березня 2022 року.

Результати учасників пробного ЗНО, які внесли свої відповіді до спеціального сервісу, визначатимуться за шкалами 1‒12 балів та 100‒200 балів і будуть розміщені в особистих кабінетах учасників.

Докладний порядок реєстрації для участі у пробному ЗНО оприлюднено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Увага! Результати пробного ЗНО не використовуються для оцінювання навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти.

Общество ЗНО Пробне ЗНО
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Пробное ВНО: нюансы регистрации, главное - не тянуть до последнего
22.01.2018 18:15

Пробное ВНО: нюансы регистрации, главное - не тянуть до последнего

Участие в пробном ВНО - процедура добровольная и платная: для абитуриентов Сумской области стоимость прохождения пробного внешнего независимого оценивания (за...

Яндекс.ВНО помогает готовиться к ГИА
06.04.2015 13:27

Яндекс.ВНО помогает готовиться к ГИА

На Яндекс.ВНО появились задания для подготовки к государственной итоговой аттестации (ГИА), которую проходят все школьники после 4-го, 9-го и 11-го...

12.07.2014 17:17

Как сумские школьники готовились к ВНО-2014 (по данным Яндекса)

C 1 апреля до середины июня 2014 года сумские пользователи Яндекс.ВНО (zno.yandex.ua) прошли более 17 тысяч тестов по разным предметам....

Новости

На Сумщине за субботу COVID-19 подтвердили у 117 человек
Сегодня 08:40
Для учасників тестування з Сумської області вартість пробного ЗНО буде найнижчою
Сегодня 11:29
На Ахтырщине спасали водителя из покареженного авто
Сегодня 10:23
На Сумщине полицейские устанавливают водителя, который сбил пешехода и скрылся
Сегодня 10:21
Кому отключат свет в Сумах в понедельник и вторник?
Сегодня 09:40
Спортсмен з Ямпільщини має шанс поїхати на Олімпіаду у Пекін
Сегодня 09:10
Футзал: «Сумы» сыграют в Киеве со столичным «ХИТом» (трансляция)
Сегодня 08:22
Спортсмен из Сумщины с "бронзой" на Кубке мира по биатлону
Вчера 18:19
В смешанной эстафете на Кубке мира сумские биатлонисты на 10-й позиции
Вчера 17:12
В Белополье присудили год лишения свободы за конфликт с полицейскими
Вчера 16:49
В спринте на этапе кубка IBU лучшее время среди украинцев показал глуховчанин
Вчера 15:44
На "Авангарде" сыграли товарищеский хоккейный матч среди ветеранов
Вчера 14:44
view counter
view counter

Статьи

Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие
05.01.2022 18:52
Суд по загрязнению земли медотходами в Сумах перенесли
05.01.2022 17:43
Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
29.12.2021 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.45; 13.30
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.10
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Кино Планета Кіно
16.15
355 (Саймон Кінберг, 2022)
355 (Саймон Кінберг, 2022)
Кино Планета Кіно
14.20; 19.30; 21.30
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.