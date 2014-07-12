Для учасників тестування з Сумської області вартість пробного ЗНО буде найнижчою Регіональні центри оцінювання якості освіти визначили вартість участі в пробному зовнішньому оцінюванні.

Найменшу вартість за складання пробного ЗНО у 2022 році пропонує Харківський регіональний центр оцінювання якості освіти, що обслуговує мешканців Харківської, Полтавської та Сумської областей. Учасники тестування з цих регіонів матимуть можливість скласти один пробний тест за 213 грн, повідомляє osvita.ua.

Реєстрація для участі в пробному зовнішньому незалежному оцінюванні вже розпочалася і триватиме до 22 січня 2022 року на сайті відповідного регіонального центру оцінювання якості освіти.

У 2022 році пробне зовнішнє незалежне оцінювання з української мови, української мови і літератури відбудеться 19 березня, з історії України, математики, біології, географії, фізики, хімії, а також з іноземних мов (англійської, іспанської, німецької та французької) – 26 березня. Кожен з учасників матиме можливість скласти один тест у кожний з тестових днів.

Оприлюднення результатів пробного тестування з української мови, української мови та літератури відбудеться 25 березня, з усіх інших предметів – 1 квітня 2022 року.

Для визначення результатів пробного ЗНО учасникам потрібно внести свої відповіді на завдання тестів до спеціального сервісу.

Учасники пробного зовнішнього оцінювання з української мови, української мови та літератури мають внести свої відповіді протягом 19–21 березня, учасники пробного ЗНО з усіх інших предметів мають внести свої відповіді протягом 26–28 березня 2022 року.

Результати учасників пробного ЗНО, які внесли свої відповіді до спеціального сервісу, визначатимуться за шкалами 1‒12 балів та 100‒200 балів і будуть розміщені в особистих кабінетах учасників.

Докладний порядок реєстрації для участі у пробному ЗНО оприлюднено на сайтах регіональних центрів оцінювання якості освіти.

Увага! Результати пробного ЗНО не використовуються для оцінювання навчальних досягнень учнів навчальних закладів системи загальної середньої освіти.