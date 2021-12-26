В спринте на этапе кубка IBU лучшее время среди украинцев показал глуховчанин В словацком Брезно-Осрбли спринтом у мужчин стартовал четвертый этап Кубка IBU по биатлону.

В мужской спринтерской гонке лучшее время среди украинцев – 21-е – показал глуховчанин Денис Насико. 27-й и 35-й результаты показали уроженцы Николаевки Андрей Ткаленко и Андрей Доценко. Андрей Орлик из Шостки финишировал 88-м, пишет sumy.today.