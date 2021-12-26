В спринте на этапе кубка IBU лучшее время среди украинцев показал глуховчанин

В мужской спринтерской гонке лучшее время среди украинцев – 21-е – показал глуховчанин Денис Насико. 27-й и 35-й результаты показали уроженцы Николаевки Андрей Ткаленко и Андрей Доценко. Андрей Орлик из Шостки финишировал 88-м, пишет sumy.today.
Гонка пройдет 8 января в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе....
В немецком Оберхофе завершилась мужская спринтерская гонка, которая прошла в рамках первого соревновательного дня пятого этапа Кубка мира по биатлону....
Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України на своєму засіданні затвердив результати конкурсу НОК України на кращу книгу з олімпійського спорту...
В Буковеле завершился чемпионат Украины по биатлону среди взрослых....
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