Полиция напоминает о правилах, которые позволят уберечься от воров

Ведь обычно карманники "охотятся" в местах, где много людей, чтобы быть менее заметными.
Несколько советов, как уберечься от воров в людных местах:
- держите сумку или рюкзак в руках впереди себя, а не на плече или на спине;
- не демонстрируйте кошелек и его содержание в людных местах;
- не стоит носить с собой большие суммы денег – берите столько, сколько планируете потратить;
- не носите ценные вещи, документы, телефоны, ключи во внешних карманах одежды, сумок и рюкзаков - лучше используйте внутренние карманы, поясные сумочки;
- будьте бдительны, когда на улице к вам подходит незнакомое лицо, или кто-то прижимается в транспорте;
- если вы пользуетесь кредитными картами — ни в коем случае не храните пин-код вместе с картой в кошельке.
Если вы стали очевидцем или жертвой правонарушения, сообщайте об этом на спецлинию 102 или обратитесь в ближайшее отделение полиции.
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