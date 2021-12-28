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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:3883

Полиция напоминает о правилах, которые позволят уберечься от воров

Рождественские выходные продолжаются. Если вы планируете посещение новогодних ярмарок, разнообразных мероприятий, где будет массовое скопление граждан, будьте бдительны, чтобы не стать жертвами воров.

Ведь обычно карманники "охотятся" в местах, где много людей, чтобы быть менее заметными.

Несколько советов, как уберечься от воров в людных местах:

- держите сумку или рюкзак в руках впереди себя, а не на плече или на спине;

- не демонстрируйте кошелек и его содержание в людных местах;

- не стоит носить с собой большие суммы денег – берите столько, сколько планируете потратить;

- не носите ценные вещи, документы, телефоны, ключи во внешних карманах одежды, сумок и рюкзаков - лучше используйте внутренние карманы, поясные сумочки;

- будьте бдительны, когда на улице к вам подходит незнакомое лицо, или кто-то прижимается в транспорте;

- если вы пользуетесь кредитными картами — ни в коем случае не храните пин-код вместе с картой в кошельке.

Если вы стали очевидцем или жертвой правонарушения, сообщайте об этом на спецлинию 102 или обратитесь в ближайшее отделение полиции.

Право Карманники Кража
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