В Глухове спасатели оперативно ликвидировали возгорание легковушки

Уже через 6 мин. пожарные прибыли на место вызова. Как уже было установлено, возгорание произошло в моторном отсеке авто. Спасатели в 07:02 локализовали пожар, предотвратив опрокидывание пламени на салон легковушки и на расположенный рядом гараж. А в 07:11 возгорание полностью обуздали.
Всего на тушение привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Как было установлено, когда прогревался двигатель автомобиля, мужчина услышал хлопок и увидел горение под капотом в моторном отсеке. Поскольку огнетушителем легковушка не была оборудована, хозяин начал гашение водой. В это время его жена позвонила по телефону на линию «101».
По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания – неисправность газового оборудования, которым было оборудовано авто.
Для предотвращения таких случаев следите за техническим состоянием транспортных средств, вовремя устраняйте неисправности и не забывайте, что наличие огнетушителя в авто поможет предотвратить значительные убытки в случае возникновения возгорания.
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