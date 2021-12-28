В Глухове спасатели оперативно ликвидировали возгорание легковушки 8 января в 06.54 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре легкового автомобиля по ул. Гоголя в г. Глухов. На тушение выехал очередной караул 10-й государственной пожарно-спасательной части.

Уже через 6 мин. пожарные прибыли на место вызова. Как уже было установлено, возгорание произошло в моторном отсеке авто. Спасатели в 07:02 локализовали пожар, предотвратив опрокидывание пламени на салон легковушки и на расположенный рядом гараж. А в 07:11 возгорание полностью обуздали.

Всего на тушение привлекалось 8 человек личного состава и 2 единицы техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Как было установлено, когда прогревался двигатель автомобиля, мужчина услышал хлопок и увидел горение под капотом в моторном отсеке. Поскольку огнетушителем легковушка не была оборудована, хозяин начал гашение водой. В это время его жена позвонила по телефону на линию «101».

По предварительным выводам специалистов, допустимая причина возгорания – неисправность газового оборудования, которым было оборудовано авто.

Для предотвращения таких случаев следите за техническим состоянием транспортных средств, вовремя устраняйте неисправности и не забывайте, что наличие огнетушителя в авто поможет предотвратить значительные убытки в случае возникновения возгорания.