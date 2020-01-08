На "Авангарде" сыграли товарищеский хоккейный матч среди ветеранов На площадке стадиона "Авангард" в Сумах состоялся товарищеский хоккейный матч среди ветеранов, посвященный юбилею Валерия Бермудеса.

Участие в нем приняли коллеги и воспитанники Валерия Луисовича. Команды разделились на "желтых" и "белых", пишет Суспільне.

В первом периоде товарищеского матча соперники более сильного не обнаружили – он завершился со счетом 3:3. Первый период игры в воротах "белых" отыграл юбиляр. Во втором "белые" вышли вперед - 6:4. В конечном игровом отрезке "желтые" сравняли счет – матч завершился 7:7. Они же праздновали победу в серии послематчевых буллитов – 2:1.

Валерий Бермудес – сумской хоккейный и футбольный тренер. 8 января этого года ему исполнилось 70 лет. В настоящее время он работает главным тренером областного лицея-интерната спортивного профиля "Барса".