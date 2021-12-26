Сумчане побегут в смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону

Определился состав сборной Украины на смешанную эстафету, которая пройдет 8 января в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.
7-1. Артем Прима
7-2. Дмитрий Пидручный
7-3. Валя Семеренко
7-4. Юлия Джима.
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