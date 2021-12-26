Сумчане побегут в смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону Гонка пройдет 8 января в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.

Определился состав сборной Украины на смешанную эстафету, которая пройдет 8 января в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе. 7-1. Артем Прима 7-2. Дмитрий Пидручный 7-3. Валя Семеренко 7-4. Юлия Джима.