Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:14269

Сумчане побегут в смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону

Гонка пройдет 8 января в рамках этапа Кубка мира в Оберхофе.

Определился состав сборной Украины на смешанную эстафету, которая пройдет 8 января в рамках этапа Кубка мира в немецком Оберхофе.

7-1. Артем Прима

7-2. Дмитрий Пидручный

7-3. Валя Семеренко

7-4. Юлия Джима.

Спорт Биатлон Кубок мира по биатлону
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

Сумчанин показал лучшее время среди украинцев в спринте на Кубке мира
Вчера 18:59

Сумчанин показал лучшее время среди украинцев в спринте на Кубке мира

В немецком Оберхофе завершилась мужская спринтерская гонка, которая прошла в рамках первого соревновательного дня пятого этапа Кубка мира по биатлону....

Олимпийская чемпионка из Сум отстрелялась без промахов на Кубке мира
Вчера 17:58

Олимпийская чемпионка из Сум отстрелялась без промахов на Кубке мира

Очередным этапом Кубка мира по биатлону была спринтерская гонка среди женщин. Лучший результат среди спортсменок Украины показала сумчанка Валентина Семиренко....

Сумчанин - серед кращих авторів олімпійських книг року
28.12.2021 14:40

Сумчанин - серед кращих авторів олімпійських книг року

Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України на своєму засіданні затвердив результати конкурсу НОК України на кращу книгу з олімпійського спорту...

Сумские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате Украины
27.12.2021 13:46

Сумские биатлонисты выиграли эстафету на чемпионате Украины

В Буковеле завершился чемпионат Украины по биатлону среди взрослых....

Сумские биатлонисты провалили одиночную эстафету
26.12.2021 18:03

Сумские биатлонисты провалили одиночную эстафету

В Буковеле продолжается чемпионат Украины по биатлону среди взрослых....

Новости

На Сумщине за 7 января COVID-19 подтвердили у 185 человек
Сегодня 08:45
Очередное ДТП в Сумах: превысил скорость, выехал на встречную полосу
Сегодня 12:39
В Глухове спасатели оперативно ликвидировали возгорание легковушки
Сегодня 12:02
Сумчанка решила украсть продукты из супермаркета, чтобы устроить вечеринку
Сегодня 11:40
В исправительном центре на Сумщине полиция обнаружила наркотики
Сегодня 11:11
В Шостке вандалы сломали перила пандуса
Сегодня 11:05
За сомнительный товар продавца в Сумах оштрафовали на 102 тысячи
Сегодня 09:45
Сумчане побегут в смешанной эстафете на Кубке мира по биатлону
Сегодня 09:14
За последние сутки в Украине 3195 новых случаев коронавируса при малом количестве тестов
Сегодня 08:59
Столичные медики провели в Сумах уникальные операции
Сегодня 08:30
Сумчанин показал лучшее время среди украинцев в спринте на Кубке мира
Вчера 18:59
На Первомайской столкнулись автомобили
Вчера 18:24
view counter
view counter

Статьи

Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие
05.01.2022 18:52
Суд по загрязнению земли медотходами в Сумах перенесли
05.01.2022 17:43
Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
29.12.2021 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.45; 13.30
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.10
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Кино Планета Кіно
16.15
355 (Саймон Кінберг, 2022)
355 (Саймон Кінберг, 2022)
Кино Планета Кіно
14.20; 19.30; 21.30
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.