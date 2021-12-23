Сумчанин показал лучшее время среди украинцев в спринте на Кубке мира В немецком Оберхофе завершилась мужская спринтерская гонка, которая прошла в рамках первого соревновательного дня пятого этапа Кубка мира по биатлону.

Лучшее время среди украинцев в спринте показал сумчанин Богдан Цымбал. Он финишировал девятнадцатым. Двадцать шестое время показал Антон Дудченко из Виров.