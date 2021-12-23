Сумчанин показал лучшее время среди украинцев в спринте на Кубке мира

Лучшее время среди украинцев в спринте показал сумчанин Богдан Цымбал. Он финишировал девятнадцатым. Двадцать шестое время показал Антон Дудченко из Виров.
Виконавчий комітет Національного олімпійського комітету України на своєму засіданні затвердив результати конкурсу НОК України на кращу книгу з олімпійського спорту...
В Буковеле завершился чемпионат Украины по биатлону среди взрослых....
В Буковеле продолжается чемпионат Украины по биатлону среди взрослых....
В Буковеле продолжается чемпионат Украины по биатлону....
Сегодня, 23 декабря, в Буковеле стартовал чемпионат Украины по биатлону среди взрослых....