На Первомайской столкнулись автомобили Вчера, около 8.15, патрульным поступило сообщение о ДТП на улице Первомайской в Сумах.

На месте происшествия инспекторы установили, что 29-летняя женщина, управляя автомобилем Fiat Punto, при смене направления движения, не убедилась, что это будет безопасно и допустила столкновение с автомобилем Hyundai Tucson.

Транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Fiat Punto админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.