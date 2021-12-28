На Первомайской столкнулись автомобили

На месте происшествия инспекторы установили, что 29-летняя женщина, управляя автомобилем Fiat Punto, при смене направления движения, не убедилась, что это будет безопасно и допустила столкновение с автомобилем Hyundai Tucson.
Транспортные средства получили механические повреждения.
Патрульные оформили материалы и составили на водителя Fiat Punto админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.
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