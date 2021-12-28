Вихованка Сумської ДМШ № 4 здобула перемогу на Міжнародному конкурсі Учениця оркестрового відділу ДМШ № 4 здобула перемогу на Міжнародному конкурсі «Дніпровські хвилі».

У місті Дніпро відбувся VІI Міжнародний конкурс академічного учнівського та студентського музичного мистецтва «Дніпровські хвилі». Конкурс проводився у два тури в залі Дніпропетровської академії музики імені М.І. Глінки за підтримки Міністерства культури та інформаційної політики України.

В І турі взяли участь 612 учасників. До ІІ конкурсного туру пройшли 479 конкурсантів, серед яких була учениця оркестрового відділу (клас флейти) ДМШ № 4 Аделіна Нагорна. Завдяки своїй майстерності дівчина здобула диплом Лауреата II ступеня. Підготувала переможницю викладач Анна Нагорна, акомпанувала концертмейстер Катерина Логвинова.