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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Столичные медики провели в Сумах уникальные операции

Специалисты «Охматдита» в Сумах провели две уникальные операции недоношенными малышам.

В отделении интенсивной терапии новорожденных Сумской областной детской клинической больницы провели две операции самых маленьких преждевременно рожденных пациентов. А именно – "диодную (аргоновую) транспупиллярную лазеркоагуляцию сетчатки".

«Для выполнения оперативного вмешательства мы пригласили детского офтальмолога "ОХМАТДИТ" Лупыря Сергея Анатольевича из Киева с оборудованием для этой операции.

Из-за малого веса и особенностей состояния здоровья пациентов было принято решение оперировать на базе нашей больницы, ведь время идет на дни и часы.

Ретинопатия недоношенных – тяжелый диагноз, который может лишить ребенка зрения на всю жизнь. Поэтому мы стараемся как можно быстрее ее выявить и прооперировать.

Для преждевременно рожденных детей важно своевременно и регулярно проходить обследование у окулиста, это всегда можно сделать в нашей больнице быстро и бесплатно», - говорит заведующая отделением интенсивной терапии новорожденных Людмила Юсюк.

Об этом сообщается на странице Сумской областной детской клинической больницы в Фейсбук.

Общество Охматдит Сумская областная детская клиническая больница
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