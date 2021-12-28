На Сумщине вор украл 280 тысяч пока хозяева были без сознания В Середина-Буде, воспользовавшись беспомощным состоянием хозяев, злоумышленник попал в квартиру и похитил барсетку в которой было около 280 тыс гривен. Сотрудники полиции оперативно задержали мужчину и уже сообщили ему о подозрении в совершении преступления.

Вчера в полицию поступило сообщение от жителя Середина-Буды о краже барсетки, в которой находилась немалая сумма средств. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа полиции.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции быстро установили личность злоумышленника. Им оказался 54-летний житель С.-Буда.

Установлено, что в тот день 52-летнему мужчине стало плохо, от чего он потерял сознание. Его дочь немедленно вызвала медиков «скорой», а когда ждала их приезда потеряла сознание и она. Однако перед этим открыла входную дверь для врачей.

В это время в подъезде проходил знакомый семьи. Услышав грохот за дверью, решил посмотреть, что там произошло. Заглянув в квартиру, увидел обморочных хозяев.

После чего зашел на кухню и понял, что произошла утечка газа и устранила его. Уже потом прошел в комнату. Там на столе заметил барсетку, в которой обнаружил немалую сумму денег.

Услышав, что поднимаются медики, он не растерялся, схватил барсетку с деньгами и скрылся. Уже позже, когда хозяин пришел в себя, он понял, что его обокрали и обратился в полицию.

Почти все похищенные средства стражи порядка изъяли, а незначительную часть злоумышленник уже успел потратить.

Следователи под процессуальным руководством прокуратуры уже сообщили мужчине о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины "Кража". Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от трех до шести лет. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.