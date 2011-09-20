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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
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Ахтырских тепловиков обязали вернуть потребителям 1,85 млн. грн

В судебном порядке доказана законность предписания по устранению нарушений при формировании тарифа на сумму 1,85 млн. грн. и возврат потребителям излишне начисленных средств за теплоснабжение.

Главным управлением на основании коллективного обращения жителей одного из домов в г. Ахтырка Сумской области была проведена внеплановая проверка субъекта хозяйствования на рынке жилищно-коммунальных услуг по вопросам соблюдения требований порядка формирования, установления и применения тарифов на услуги по поставке тепловой энергии.

Проверкой порядка формирования тарифа на транспортировку тепловой энергии, установленного решением исполнительного комитета Ахтырского городского совета от 21.12.2020 № 172 в размере 655,04 грн./Гкал без НДС установлено завышение плановых прямых расходов на оплату труда за счет учета завышенных размеров должностных окладов не подтверждаются действующим штатным расписанием и Коллективным договором. Завышение плановых расходов составило почти 1,4 млн. грн. или 12,1 грн./Гкал без НДС.

Одновременно указанное нарушение выявлено и при формировании тарифа на поставку тепловой энергии, которое составило почти 450 тыс. грн. или 5,5 грн./Гкал без НДС.

Указанное является нарушением Порядка формирования тарифов на тепловую энергию, ее производство, транспортировку и поставку, услуг по централизованному отоплению и поставке горячей воды, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины №869 от 01.06.2011.

Главным управлением было вынесено предписание об устранении нарушений, выявленных при осуществлении мероприятия государственного надзора (контроля), которым обязано предприятие устранить нарушения при формировании тарифов на услуги транспортировки и поставки тепловой энергии путем проведения расчетов плановых расходов по заработной плате и отчислений на социальные мероприятия в соответствии с действующим штатным расписанием и подать в исполнительный комитет Ахтырского городского совета в корректировку действующих тарифов, установленных решением исполнительного комитета Ахтырского городского совета от 21.12.2020 № 172 до 01.06.2021 в совокупном размере 1,85 млн. грн. и возврат потребителям излишне начисленных средств за тепловую энергию.

Однако предприятие с выявленными нарушениями не согласился и обжаловал предписание в суд. По результатам судебного разбирательства была доказана законность действий и решений Главного управления. В связи с чем, решением Сумского окружного административного суда по делу было признано законным предписание Главного управления об устранении нарушений при формировании тарифа по транспортировке и поставке тепловой энергии на сумму 1,85 млн. грн., а в удовлетворении исковых требований предприятию отказано полностью.

Всего за 2021 год в судебном порядке была доказана законность распорядительных актов Главного управления на сумму 4,1 млн. грн., в том числе предписаний и решений по устранению нарушений на сумму свыше 2 млн. грн. и решений по применению административно-хозяйственных санкций на сумму 2,094 млн.

Право Держспоживслужба Теплоснабжение
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