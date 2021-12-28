Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 364 ребенка и 203 медработника.
Госпитализировали за сутки 1866 человек.
Лидером по количеству новых заражений остается Киев – 904. Далее идут Харьковская область – 652, Ивано-Франковская – 505 и Львовская – 494.
Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:
Киев – 904;
Винницкая область – 323;
Волынская область – 76;
Днепропетровская область – 276;
Донецкая область – 218;
Житомирская область – 324;
Закарпатская область – 154;
Запорожская область – 159;
Ивано-Франковская область – 505;
Киевская область – 272;
Кировоградская область – 54;
Луганская область – 87;
Львовская область – 494;
Николаевская область – 163;
Одесская область – 228;
Полтавская область – 270;
Ривненская область – 163;
Сумская область – 379;
Тернопольская область – 366;
Харьковская область – 652;
Херсонская область – 120;
Хмельницкая область – 300;
Черкасская область – 241;
Черновицкая область – 133;
Черниговская область – 316.
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