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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 09:12302

В Украине растет заболеваемость COVID-19. Сумщина на пятом месте

В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 7 января COVID-19 заболели 7177 человек, умерло 192 пациента.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 364 ребенка и 203 медработника.

Госпитализировали за сутки 1866 человек.

Лидером по количеству новых заражений остается Киев – 904. Далее идут Харьковская область – 652, Ивано-Франковская – 505 и Львовская – 494.

Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам:

Киев – 904;

Винницкая область – 323;

Волынская область – 76;

Днепропетровская область – 276;

Донецкая область – 218;

Житомирская область – 324;

Закарпатская область – 154;

Запорожская область – 159;

Ивано-Франковская область – 505;

Киевская область – 272;

Кировоградская область – 54;

Луганская область – 87;

Львовская область – 494;

Николаевская область – 163;

Одесская область – 228;

Полтавская область – 270;

Ривненская область – 163;

Сумская область – 379;

Тернопольская область – 366;

Харьковская область – 652;

Херсонская область – 120;

Хмельницкая область – 300;

Черкасская область – 241;

Черновицкая область – 133;

Черниговская область – 316.

Общество CoVID-19 Коронавирус
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