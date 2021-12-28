В Украине растет заболеваемость COVID-19. Сумщина на пятом месте В Украине за минувшие сутки по состоянию на утро 7 января COVID-19 заболели 7177 человек, умерло 192 пациента.

Об этом свидетельствуют данные на сайте Минздрава. Среди новых заболевших 364 ребенка и 203 медработника. Госпитализировали за сутки 1866 человек. Лидером по количеству новых заражений остается Киев – 904. Далее идут Харьковская область – 652, Ивано-Франковская – 505 и Львовская – 494. Количество новых случаев COVID-19 за сутки по регионам: Киев – 904; Винницкая область – 323; Волынская область – 76; Днепропетровская область – 276; Донецкая область – 218; Житомирская область – 324; Закарпатская область – 154; Запорожская область – 159; Ивано-Франковская область – 505; Киевская область – 272; Кировоградская область – 54; Луганская область – 87; Львовская область – 494; Николаевская область – 163; Одесская область – 228; Полтавская область – 270; Ривненская область – 163; Сумская область – 379; Тернопольская область – 366; Харьковская область – 652; Херсонская область – 120; Хмельницкая область – 300; Черкасская область – 241; Черновицкая область – 133; Черниговская область – 316.