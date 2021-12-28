На Сумщине закрыли роддом В Сумской области с нового года не работает родильное отделение в Кролевецкой больнице. В прошлом году там родилось 20 младенцев, один из них умер.

Не оплачивать услуги тех отделений, где рождается меньше 150 детей в год - таково новое условие Национальной службы здоровья Украины.

С нового года договоры о предоставлении медицинской помощи при родах заключаются с теми заведениями в которых в период с 1 апреля по 30 сентября 2021 оказали помощь не менее 75 роженицам. По словам директора Северного межрегионального департамента национальной службы здоровья Украины Виктории Милютиной, требование сформировано таким образом, чтобы наиболее защитить женщину и новорожденного. Потому что роды зависят от квалификации врача, а квалификацию нужно поддерживать.

Именно поэтому в Кролевце не будет работать родильное отделение. Там за прошлый год родилось 20 детей, один ребенок умер, рассказал главный врач учреждения Сергей Побивайло. По его словам, работа родильного отделения вообще приостановлена в последние полгода, пишет Суспільне.

Четверть младенцев, которые рождаются в отделениях с малым количеством родов в год, выхаживают в отделении интенсивной терапии областной детской больницы, говорит его заведующая Людмила Юсюк. Также это связано с нехваткой врачей нужной квалификации.

Относительно сумского роддома, там в прошлом году увидели свет 1882 ребенка. Это почти треть всех родившихся в области.

Сейчас на Сумщине функционирует два роддома в Сумах и шесть отделений в больницах в районах – это Шостка, Ромны, Ахтырка, Глухов, Конотоп и Тростянец.