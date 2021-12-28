Погода на Сумщине на ближайших выходных Сумской областной центр по гидрометеорологии рассказал о погоде в праздничные дни 7 - 9 января по области.

7 января: Переменная облачность, небольшой снег, мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер западный 9-14 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура в течение суток 0..-5°. 8 января: Облачно с прояснениями, без существенных осадков, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный 7-12 м/с. Температура ночью -4..-9°, днем -1..-6° 9 января: Облачно, ночью без существенных осадков, днем снег, мокрый снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью -2..-7°, днем 0..-5°.