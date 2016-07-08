Тростянець буде змагатися за звання "Молодіжної столиці України 2023" Цьогоріч для участі у конкурсі подано 34 заявки від міст з 19 областей України.

Серед заявок є 8 обласних центрів: Кропивницький, Рівне, Луцьк, Івано-Франківськ, Ужгород, Миколаїв, Чернівці та Полтава. Повний список претендентів на звання "Молодіжна столиця України 2023": Бердичів Бережани Бровари Буча Вараш Визирка Городок Горохів Дрогобич Здолбунів Знам’янка Івано-Франківськ Ізюм Калуш Кам’янське Кропивницький Ланівці Луцьк Маріуполь Миколаїв Павлоград Подільськ Полтава Рівне Рогатин Славута Тернівка Тростянець Ужгород Умань Фастів Чернівці Чорноморськ Южне Національний конкурс "Молодіжна столиця України" організований Міністерство молоді та спорту України, Національна молодіжна рада України за підтримки Hanns Seidel Stiftung Ukraine. Джерело: Тростянець.info