Для Глуховской горбольницы заказали современный рентгенаппарат Глуховский городской совет заказал современный рентгенаппарат, перечислив фирме-поставщику 3,8 млн. грн.

Это стало возможным после того, как громада получила 2,5 млн. государственной субвенции и приняла их в городской бюджет на последней сессии 22 декабря.

На спецсчете в Глуховской городской больницы за прошлый год было собрано 1,3 млн. грн. Денежные средства собирали от всех желающих, в основном перечисляли трудовые коллективы разных учреждений и организаций, местный бизнес. Последний платеж в 50 тыс. грн. поступил от Эсманьской общины.

Качественный цифровой аппарат европейского производителя на 2 рабочих места должен быть доставлен до 1 марта 2022 года.

«Еще раз спасибо всем, кто откликнулся и давал свои деньги на рентгенаппарат! Итого мы собрали 1,3 миллиона, и это стало весомой добавкой. Знаете, сбор средств в общине оказался очень важным: без этих денег было бы невозможно даже думать о более-менее качественном аппарате», - комментирует городской голова Надежда Вайло.

Кабмин выделил средства для покупки рентгенаппаратов 17 заведениям здравоохранения Сумщины. Глуховская городская больница получила субвенцию в 2,5 млн грн как заведение, которое привлечено для борьбы с коронавирусной болезнью.