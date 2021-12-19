Спасатели, водолазы, полицейские и журналисты провели рейд для любителей зимней рыбалки 6 января в г. Сумы спасатели вместе с работниками городской патрульной полиции, а также представителями центральных и областных телеканалов провели рейд по крупнейшей водной артерии областного центра г. Псел.

Соблюдая все меры безопасности, рейдовая группа пообщалась с любителями зимней рыбалки. Гражданам подчеркнули, что в данный период выходить на замерзшие водоемы категорически запрещено, ведь лед стал тонким, а в некоторых местах его вообще нет.

Рыбакам вручали тематические памятки с основными требованиями безопасного поведения на водоемах зимой и алгоритмом действий в случае возникновения экстремальной ситуации.

Следующий этап проходил в более практической форме. Каждый смог наглядно увидеть элементы спасения человека из ледяного водоема. Сотрудники спасательно-водолазной службы провели мастер-класс, на котором показали, как человек может самостоятельно выбраться из проруби. Кроме этого демонстрировались приемы спасения утопающего, которые могут использовать уверенный в своих силах случайный свидетель происшествия.

Спасатели еще раз призывают граждан не рисковать своей жизнью, выходя на замерзшие водоемы. Если на ваших глазах человек провалится под лед сразу звоните по телефону на линию «101», сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Сумской области.