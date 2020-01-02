Лента

Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 15:211

На Сумщине судили женщину за табак, который она сама вырастила

В Глухове судили женщину за продажу табака собственного производства.

В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 156 КУоАП в том, что она 11 декабря 2021 в 11 час. 40 мин. на территории продуктового рынка, расположенного по пер. Михайловском в г. Глухове, осуществляла продажу табака домашнего производства.

В судебном заседании жительница Глухова свою вину признала и объяснила, что действительно, 11 декабря 2021 в обеденное время осуществляла торговлю табаком, который она самостоятельно вырастила. Так случилось, поскольку она не знала, что для торговли табаком домашнего производства требуется соответствующая лицензия. В совершенном искренне кается.

Изучив материалы дела, заслушав объяснения привлекаемого к административной ответственности лица, суд приходит к выводу, что в действиях лица формально усматриваются признаки правонарушения.

Однако, учитывая те обстоятельства, что женщина к административной ответственности привлекается впервые, свою вину признала, в совершенном искренне раскаивается, тяжких последствий от совершенного ею правонарушения не наступило, то при таких обстоятельствах суд считает необходимым освободить ее от административной ответственности вследствие малозначительности совершенного ею административного правонарушения и ограничиться в отношении нее устным замечанием, а производство по делу закрыть. Сообщает Шостка.

Право Административное нарушение Приговор Табак
  • Отправить: share
  • Версия для печати

По тематике

За грабеж и тяжкие телесные повреждения сумчанину присудили 7 лет
Сегодня 14:44

За грабеж и тяжкие телесные повреждения сумчанину присудили 7 лет

Окружной прокуратурой города Сумы поддержано публичное обвинение и в суде доказана вина 41-летнего мужчины, который ранил ножом товарища и ограбил...

11 лет за решеткой за убийство знакомого проведет житель Сумщины
06.07.2021 17:17

11 лет за решеткой за убийство знакомого проведет житель Сумщины

Сумской областной прокуратурой в суде апелляционной инстанции доказана вина 26-летнего жителя г. Кролевец, который сначала лишил жизни своего знакомого, а...

За курсовые и дипломные, написанные на заказ планируют ввести штраф
07.05.2021 16:37

За курсовые и дипломные, написанные на заказ планируют ввести штраф

За курсовые и дипломные, написанные на заказ - штраф: в ВР зарегистрировали законопроект....

09.06.2020 12:41

К 7 годам лишения свободы осуждена женщина за убийство мужа

Сумским отделом Сумской местной прокуратуры поддержано публичное обвинение в отношении 62-летней женщины, которая после 40 лет совместного проживания лишила жизни...

02.01.2020 16:30

На Сумщине за убийство дали 7 лет за решеткой

7 лет проведет за решеткой конотопчанин, который лишил жизни своего знакомого....

Новости

На Сумщине за среду 227 подтвержденных случая COVID-19
Сегодня 08:47
На Сумщине судили женщину за табак, который она сама вырастила
Сегодня 15:21
Сумские патрульные обнаруживают вещества, похожие на наркотические
Сегодня 14:46
На Сумщине решили ускорить передачу земли в приграничной полосе
Сегодня 14:45
За грабеж и тяжкие телесные повреждения сумчанину присудили 7 лет
Сегодня 14:44
Сумське товариство з захисту тварин потребує на допомогу
Сегодня 14:21
На Сумщине сын забил до смерти родную мать
Сегодня 13:53
Только треть предпринимателей Сумщины имеют кассовые аппараты
Сегодня 13:15
Полиция Сум заявляет, что не митинговала
Сегодня 13:03
Центр зайнятості допоможе започаткувати бізнес
Сегодня 12:44
19-летнему ахтырчанину сообщили подозрение за угон авто
Сегодня 12:15
В Сумах на перекрестке тройное ДТП
Сегодня 11:46
view counter
view counter

Статьи

Дизайн интерьера дома: что это такое, зачем нужен, основные составляющие
Вчера 18:52
Суд по загрязнению земли медотходами в Сумах перенесли
Вчера 17:43
Юлия Журавок: «Довольна, что могу составить достойную конкуренцию в команде»
01.01.2022 10:39
Какие настолки станут популярными в 2022 году
30.12.2021 20:12
Современный пол: бюджетно, надежно, эстетично
30.12.2021 14:20
У яких випадках період безробіття зараховується до страхового стажу?
30.12.2021 11:54
Суми — треті з кінця у рейтингу фінансової спроможності облцентрів
29.12.2021 14:06
Сумська команда «УДАРу Віталія Кличка» провела благодійну акцію «Різдвяна субота - УДАРна турбота»®
29.12.2021 13:29
Збільшені штрафи за шкоду природно-заповідному фонду: у яких випадках та до кого застосовуватимуть санкції
29.12.2021 12:30
В новий рік - з новими надіями!®
29.12.2021 09:21
Стьобані ковдри для оптових замовників
28.12.2021 17:03
Стамбульская конвенция способствует формированию семей, в которых нет насилия
28.12.2021 15:46
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Загружаем курсы валют от minfin.com.ua
Астрология
Загрузка...

Афиша

Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Зірки за обміном (Олексій Даруга, 2022)
Кино Кінопалац "Дружба"
19.50
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Співай 2 (Гарт Дженнінгс, Крістоф Лурделе, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
09.45; 13.30
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Людина павук: додому шляху нема (Джон Уоттс, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
17.10
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Антитіла (Джон Кейс, 2021)
Кино Планета Кіно
21.45
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Помста землі (Лі Цзунь, 2021)
Кино Планета Кіно
16.15
355 (Саймон Кінберг, 2022)
355 (Саймон Кінберг, 2022)
Кино Планета Кіно
14.20; 19.30; 21.30
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Три горішки для Попелюшки (Сесіль Мослі, 2021)
Кино Кінопалац "Дружба"
15.30

Фото

10
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
Как выглядит усадьба Харитоненко в Сумах изнутри?
13
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
В Сумах издали календарь к 30-летию независимости Украины
24
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
«Сумчанка» выпустила фотокалендарь
8
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
Над Соборной вешают сотни зонтиков
30
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»
Национальная сборная Украины по хоккею на траве сыграла с клубом «Sharjah Tigers»

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.