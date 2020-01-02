На Сумщине судили женщину за табак, который она сама вырастила

В отношении нее был составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 156 КУоАП в том, что она 11 декабря 2021 в 11 час. 40 мин. на территории продуктового рынка, расположенного по пер. Михайловском в г. Глухове, осуществляла продажу табака домашнего производства.
В судебном заседании жительница Глухова свою вину признала и объяснила, что действительно, 11 декабря 2021 в обеденное время осуществляла торговлю табаком, который она самостоятельно вырастила. Так случилось, поскольку она не знала, что для торговли табаком домашнего производства требуется соответствующая лицензия. В совершенном искренне кается.
Изучив материалы дела, заслушав объяснения привлекаемого к административной ответственности лица, суд приходит к выводу, что в действиях лица формально усматриваются признаки правонарушения.
Однако, учитывая те обстоятельства, что женщина к административной ответственности привлекается впервые, свою вину признала, в совершенном искренне раскаивается, тяжких последствий от совершенного ею правонарушения не наступило, то при таких обстоятельствах суд считает необходимым освободить ее от административной ответственности вследствие малозначительности совершенного ею административного правонарушения и ограничиться в отношении нее устным замечанием, а производство по делу закрыть. Сообщает Шостка.
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