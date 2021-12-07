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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 14:44246

За грабеж и тяжкие телесные повреждения сумчанину присудили 7 лет

Окружной прокуратурой города Сумы поддержано публичное обвинение и в суде доказана вина 41-летнего мужчины, который ранил ножом товарища и ограбил его.

Речь идет о произошедшем 4 декабря 2020 года в г. Сумы. Тогда патрульные получили уведомление о совершении грабежа на улице Харьковской. Прибывшие по вызову полицейские выяснили, что потерпевший получил два удара ножом не на улице, а дома – во время распития спиртных напитков с товарищем.

По словам 37-летнего потерпевшего, получившего тяжкие телесные повреждения, его товарищ на почве ревности сначала ударил его в лицо кулаком, а затем нанес два удара ножом. После чего забрал из кармана средства. Обвиняемый вину свою отрицал, уверял, что потерпевший сам ранился по неосторожности.

По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение), ч. 1 ст. 186 (грабеж) УК Украины и приговорен к 7 годам лишения свободы.

Право Приговор Разбой
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