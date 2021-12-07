За грабеж и тяжкие телесные повреждения сумчанину присудили 7 лет

Речь идет о произошедшем 4 декабря 2020 года в г. Сумы. Тогда патрульные получили уведомление о совершении грабежа на улице Харьковской. Прибывшие по вызову полицейские выяснили, что потерпевший получил два удара ножом не на улице, а дома – во время распития спиртных напитков с товарищем.
По словам 37-летнего потерпевшего, получившего тяжкие телесные повреждения, его товарищ на почве ревности сначала ударил его в лицо кулаком, а затем нанес два удара ножом. После чего забрал из кармана средства. Обвиняемый вину свою отрицал, уверял, что потерпевший сам ранился по неосторожности.
По приговору суда обвиняемый признан виновным по ч. 1 ст. 121 (преднамеренное тяжкое телесное повреждение), ч. 1 ст. 186 (грабеж) УК Украины и приговорен к 7 годам лишения свободы.
В Глухове судили женщину за продажу табака собственного производства....
В подъезде многоэтажки двое неизвестных злоумышленников, угрожая местному жителю расправой, отобрали у него золотое кольцо и скрылись с места происшествия....
Чтобы обогатиться, злоумышленники ворвались в дом пенсионера и, нанеся мужчине телесные повреждения, завладели его ценными вещами....
При процессуальном руководстве Окружной прокуратуры города Сумы сообщено о подозрении двум юношам, совершившим разбойное нападение на несовершеннолетнего....
6 декабря, в центре города, двое злоумышленников безосновательно прицепились к подростку и угрожая предметом, похожим на пистолет, отобрали у него...