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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 13:53396

На Сумщине сын забил до смерти родную мать

Минувшей ночью в дежурную часть Шосткинского районного управления полиции поступило сообщение от врача бригады скорой медицинской помощи из села Орловка на Ямпильщине, о том, что в одном из домов медработники обнаружили тело 61-летней местной жительницы.

По указанному адресу немедленно прибыли следственно – оперативно группа полиции Шосткинского РУП и работники отделения полицейской деятельности № 1 поселка Ямполь. Во время осмотра умершей на ее теле были обнаружены множественные телесные повреждения, кровоподтеки, гематомы.

Предварительно установлено, что в тот вечер в частном доме погибшей громко отдыхала компания из нескольких человек: 61-летняя женщина, два ее сына 39-ти и 35-ти лет, а еще 38-летняя соседка по улице и 37-летний житель пгт. Свеса. После застолья и совместного употребления спиртных напитков, в доме между матерью и ее старшим сыном произошла ссора, в ходе которой он жестоко избил женщину и оставил лежать на полу.

Поэтому прибывшим по вызову медикам лишь осталось констатировать смерть женщины. Вскрытие тела погибшей во время проведения судебно-медицинской экспертизы подтвердило, что смерть человека наступила в результате причинения ему множественных телесных повреждений, травмированию внутренних органов и внутреннего кровотечения.

В полиции возбуждено уголовное производство по ч. 2 ст. 121 «Умышленное тяжкое телесное повреждение» Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи за умышленное тяжкое телесное повреждение, совершенное способом, имеющим характер особого мучения, или повлекшее смерть потерпевшего, - наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет. Следствие продолжается.

Злоумышленник задержан в порядке статьи 208 Уголовного процессуального кодекса Украины, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Убийство матери
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