На Сумщине пьяный водитель предлагал полицейским взятку Правоохранители задокументировали факт предложения неправомерной выгоды и открыли уголовное производство.

Патрулируя одну из улиц Лебедина, работники группы реагирования патрульной полиции заметили автомобиль ГАЗ, водитель которого нарушил Правила дорожного движения.

Полицейские остановили автомобиль, водителем оказался 49-летний местный житель. Во время общения с водителем стражи порядка почувствовали характерный запах алкоголя, что свидетельствует о наличии признаков алкогольного опьянения. Работники полиции предложили водителю пройти осмотр на состояние опьянения в установленном законодательством порядке.

Чтобы избежать административной ответственности, мужчина предложил правоохранителям взятку. Полицейские отказались от неправомерной выгоды и вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу полиции.

По данному факту в полиции возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 369 Уголовного кодекса Украины "Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу". Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 17000 до 68000 гривен или ограничение свободы на срок от двух до четырех лет или лишение свободы на тот же срок. Следствие продолжается, сообщает отдел коммуникации полиции Сумской области.