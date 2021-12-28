В Сумах на перекрестке тройное ДТП Вчера, около 11 часов, патрульным поступило сообщение о ДТП на перекрестке улиц Степана Бандеры-Засумская.

На месте происшествия инспекторы установили, что 25-летний водитель транспортного средства Mitsubishi Lancer, выезжая со второстепенной дороги, не предоставил преимущества в движении и допустил столкновение с транспортным средством Chevrolet Lacetti, водитель которого двигался по главной дороге. В дальнейшем автомобиль Chevrolet Lacetti, по инерции, совершил наезд на автомобиль ЗАЗ Vida.

В результате ДТП транспортные средства получили механические повреждения.

Патрульные оформили материалы и составили на водителя Mitsubishi Lancer админпротокол по ст. 124 (Нарушение ПДД, повлекшее ДТП) КУоАП.