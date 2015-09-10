Только треть предпринимателей Сумщины имеют кассовые аппараты

Иметь кассовые аппараты предприниматели второй, третьей и четвертой групп должны с 1 января. В Сумской области более 29 тысяч физических лиц-предпринимателей плательщиков единого налога, сообщил начальник отдела фактических проверок фискальной службы области Юрий Шахов. Из них каждый третий сегодня работает с регистраторами. На сегодняшний день зарегистрировано 8 тысяч РРО. Из них более 7 тысяч – это физические лица-предприниматели. Также, по словам Юрия Шахова, предприниматели на 2-4 группе упрощенной системы налогообложения обязаны установить и использовать регистраторы расчетных операций независимо от выбранного вида деятельности и полученного дохода в течение календарного года. Об том этом пишет Суспільне.
За неиспользование кассовых аппаратов для предпринимателей предусмотрен штраф. Первый раз – это 100% стоимости проданного товара или оказанной услуги. За каждое следующее совершенное – 150%. Но до конца карантина, который решением правительства продлен до 31 марта, они не будут выписываться.
Стоимость кассовых аппаратов колеблется от 2 до 70 тысяч гривен и выше. По словам Юрия Шахова, программное обеспечение для кассового аппарата в налоговой предоставляется бесплатно.
Также обязанность использовать кассовые аппараты не распространяется на плательщиков единого налога 1 группы. То есть тех, кто занимается розничной торговлей на рынках или предоставляет услуги исключительно населению, согласно перечню, определенному в постановлении кабмина, и не использующему труд наемных людей.
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