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Лариса Брежнева
Лариса Брежнева
Сегодня 12:44257

Центр зайнятості допоможе започаткувати бізнес

З початку нинішнього року безробітні Сумщини мають ще одну унікальну можливість започаткувати власну справу.

Зокрема, малозабезпечені, які мають статус безробітних, зможуть отримати фінансову допомогу для започаткування власного бізнесу. Така допомога надається, згідно букви закону, в рамках нової бюджетної програми сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей ("Рука допомоги"), розробленої Міністерством соціальної політики України.

На реалізацію цієї програми у прийнятому Верховною Радою України держбюджеті передбачено близько 100 млн. грн.

Безвідсоткова фінансова допомога розміром до 15 мінімальних зарплат (на початок 2022 року – 97 500 грн.) зможе використовуватися тільки для оплати рахунків на придбання необхідного для заснування власної справи обладнання і матеріалів.

Через три роки підприємницької діяльності допомогу потрібно буде повернути за мінусом сплачених за цей час податків. Однак якщо підприємець працевлаштує ще двох осіб за направленням центру зайнятості, повертати кошти не потрібно.

Для отримання фінансової допомоги необхідно звернутись із заявою до центру зайнятості за місцем проживання. Також слід надати довідку про відсутність притягнення до кримінальної відповідальності, судимості та бізнес-план майбутньої справи.

Розробити бізнес-план допоможуть фахівці центрів зайнятості, які надаватимуть учасникам бюджетної програми консультації із започаткування і ведення бізнесу та організовуватимуть для них безкоштовне професійне навчання.

Детальний опис механізму надання допомоги міститься у постанові Кабінету Міністрів України № 397 від 21 квітня 2021 року «Деякі питання сприяння економічній самостійності малозабезпечених сімей».

Экономика
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